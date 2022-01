Football : «Neymar, le chaos parfait» a fait un carton au Brésil

L’avant-première de la série documentaire produite par Netflix a attiré des centaines de milliers de spectateurs lors de la diffusion en direct du premier épisode, lundi soir.

La production, très attendue, est déclinée en trois parties et se penche sur la carrière de footballeur et la vie personnelle de Neymar, 29 ans.

L’histoire retrace ses débuts dans le football au sein d’une famille modeste de l’Etat de São Paulo et ses premières victoires à Santos, jusqu’à sa célébrité en Europe, où il a brillé pour le FC Barcelone à partir de 2013 et pour le Paris Saint-Germain à partir de 2017.

«Je suis beaucoup plus critiqué que ce que je mérite et parfois c’est difficile. Pour la famille et le cercle proche, (je suis) le Batman de leur vie, et pour ceux qui ne (me) connaissent pas bien, je suis le joker», dit-il. «J’ai confiance en moi, point final», ajoute-t-il.