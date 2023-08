Football: Neymar, le retour réussi du roi

«Ney» a marqué son premier but au bout d’une série de dribbles, conclue par une feinte avec la semelle pour tromper ses gardes du corps et son tir dévié est ensuite entré avec l’aide du poteau (40e). Sur le second, but il s’est échappé côté gauche pour aller battre le gardien Kim Jeong-hoon (83e).