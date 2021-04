Neymar (29 ans) n’a pas montré sa meilleure facette le week-end dernier lors du choc au sommet de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lille (0-1). En toute fin de match, le Brésilien s’est fait expulser pour un deuxième carton jaune. Il a fortement réagi suite à un tacle de Tiago Djalo (lui aussi expulsé).

Les stars favorisées

Mais Djalo a également critiqué les médias pour leur traitement préférentiel des joueurs les plus en vue, comme le Brésilien. «Les médias? Ils ont une part de responsabilité. Ils finissent toujours par favoriser les joueurs les plus médiatiques, qui au final sont les plus protégés», a ajouté le latéral portugais.