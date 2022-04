Romance : Neymar officialise avec sa chérie

Le footballeur a posé pour la première fois avec sa nouvelle copine, l’influenceuse Bruna Biancardi, sur Instagram.

Neymar et Bruna Biancardi ont officialisé leur relation sur Instagram, lundi 25 avril 2022.

Cette fois, c’est sûr: Neymar est bel et bien en couple avec Bianca Biancardi. Lundi 25 avril 2022, la star du PSG, qui a bien profité de son été en 2021, a officialisé sa relation avec l’influenceuse en publiant une photo dans une story Instagram sur laquelle on les voit tendrement enlacés, en train de rire ensemble. La Brésilienne de 28 ans en a fait de même sur sa page Instagram, qui était suivie par 600’000 abonnés en janvier 2022, et qui en compte désormais 1,1 million. «Love you», a-t-elle écrit en légende du cliché, en accompagnant sa citation d’un émoji cœur.