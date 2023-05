FOOTBALL: Neymar préfère la F1 au PSG et rajoute de l’eau dans le gaz

Neymar, blessé à la cheville, était sur la ligne de départ du Grand Prix de Monaco, dimanche. Cela n’a pas beaucoup plus aux dirigeants et supporters du Paris Saint-Germain. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Son salaire a beau atteindre des altitudes époustouflantes, Neymar reste impayable. Insaisissable et génial sur le terrain quand tout tourne et que son corps suit (on a hésité à utiliser l’imparfait…), le Brésilien s’est désormais spécialisé dans la frasque. L’écart de conduite plus ou moins rigolo, l’incartade plus ou moins respectueuse.

Le dernier coup de poker du «Ney», bille en tête et cheville en compote? Contrairement aux cinq autres blessés de l’effectif, il a zappé la célébration du 11e titre national du Paris Saint-Germain, samedi soir à Strasbourg. Trop occupé dans les coulisses du Grand Prix de Monaco, à satisfaire ses sponsors et son amour de la vie. Pourquoi pas, finalement. Mais l’anecdote dit tout de la considération que porte Neymar à son club et à ses employeurs (3 millions d’euros brut par mois).

Eau dans le gaz

Son pied de nez s’avère d’autant plus désagréable, aux yeux de tout membre ou supporter du PSG, que le no10 de la Seleção avait pris la «peine» de se rendre à Barcelone, plus tôt dans le mois, afin d’y célébrer le titre de champion d’Espagne avec ses ex-coéquipiers blaugrana; six ans après, une touchante fidélité peu appréciée au Parc des Princes.

Les frasques de Neymar ne sont jamais innocentes. Elles adressent des messages au monde entier. Le coup de Monaco confirme que, quoi qu’il arrive, il n’y en a que pour sa pomme. «Numéro 1 de la France», a-t-il posté sur Instagram avec une photo de lui tout seul. Dans le fond, c’est surtout une façon de rappeler, à l’heure où la gazette l’envoie à Manchester United ou ailleurs, qu’il y a de l’eau dans le gaz entre lui et les dirigeants qataris du PSG.

Ces derniers, échaudés par la récente escapade saoudienne de Lionel Messi, viennent de divorcer avec la star argentine. Paris semble décidé, pour la mille et unième fois, à ne plus se laisser marcher sur les pieds par ses propres joueurs - Kylian Mbappé, c’est différent. A partir de là, le PSG et Neymar, contractuellement liés jusqu’en juin 2025, peuvent-ils encore cohabiter en paix? La réponse est non. Il ne reste donc plus qu’à trouver un club susceptible de rémunérer l’artiste esquinté de 31 ans à la juste valeur de ses propres yeux.