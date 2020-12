Football : Neymar prépare une fête qui fait déjà scandale

La star du Paris Saint-Germain est de retour au Brésil pour les fêtes de fin d’année. Et il ne compte pas faire les choses à moitié.

Des festivités qui font scandale au Brésil, un pays très touché par la Covid-19 depuis plusieurs mois, avec plus de 190’000 décès et 7,4 millions de personnes contaminées.

«Au départ, ça devait être une fête un peu intime, pour 50 personnes, là ça devient un peu abusé», a reconnu l’un des invités pour «L’Equipe.». Depuis, l'agence en charge de l'organisation a précisé qu'il y aurait 150 invités et non 500.

L’entourage dément

Le Brésilien aurait également fait construire une boite de nuit provisoire, totalement insonorisée, pour rester le plus discret possible. D’ailleurs, les téléphones portables et autres appareils photos seraient interdits pour éviter toute publication sur les réseaux sociaux.