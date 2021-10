Football : Neymar retrouve le sourire avec le Brésil

L’attaquant a marqué un but et délivré deux passes décisives lors de la victoire de la Seleçao face à l’Uruguay (4-1). Pour sa part, l’Argentine s’est imposée dans la douleur contre le Pérou.

On le croyait déprimé, hors de forme... Neymar a répondu sur le terrain, marquant un but sublime et distribuant deux passes décisives lors de la victoire éclatante 4-1 du Brésil face à l’Uruguay, avec un doublé de Raphinha, jeudi, à Manaus.

Pour un joueur qui craint de «ne plus avoir le mental pour supporter encore plus de football», le numéro 10 de la Seleçao transpirait la joie de vivre jeudi soir, dans la chaleur étouffante de l’Amazonie. Les hommes de Tite ont livré leur meilleure prestation de ces qualifications sud-américaines pour le Mondial, et «Ney» a inscrit son 70e but en 115 matches sous le maillot du Brésil, se rapprochant encore un peu plus de record de Pelé (77). Neymar a été ensuite impliqué sur les deux buts de Raphinha (2-0 à la 18e et 3-0 à la 58e).