Neymar s'engage en Arabie saoudite pour deux ans

Le club saoudien d’Al Hilal a annoncé mardi la signature de l’attaquant brésilien du Paris SG Neymar, qui quitte la Ligue 1 après six saisons et devient l’une des nouvelles vedettes du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

«Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu’il a apporté à notre Club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille», a ajouté le dirigeant qatari.