Football : Dix matches de suspension pour Neymar?

La superstar brésilienne du PSG passe devant la Commission de discipline de la Ligue ce mercredi en fin de journée, tout comme le défenseur de l’OM Alvaro Gonzalez. Les deux auraient échangés des propos racistes et homophobes sur le terrain.

L’OM et le PSG sont en effet montés au créneau pour protéger leurs joueurs respectifs, depuis le «Classique» du championnat de France, remporté par les Marseillais au Parc des Princes (1-0) au terme d’une rencontre terminée entre bagarres, insultes et exclusions.

Jurisprudence quasi inexistante

Le but sera d’établir «ce qui s’est effectivement dit et ce qui a effectivement été entendu», a expliqué mi-septembre Sébastien Deneux, le président de la Commission de discipline. Tout en insistant sur le fait que sa commission ne se prononçait que «sur des éléments objectifs, tangibles».

Et plus récemment, en 2013, l’Anglais de Marseille Joey Barton avait écopé de deux matches de suspension avec sursis de la part du Conseil national de l’éthique (CNE) après avoir traité le Parisien Thiago Silva de «gros» et de «transsexuel», notamment, sur les réseaux sociaux.

Menaces de mort

Deux salves de sanctions ont en effet déjà été prononcées: la première a concerné les Marseillais Jordan Amavi (3 matches) et Dario Benedetto (1 match), et les Parisiens Layvin Kurzawa (6 matches), Leandro Paredes (2 matches ferme plus un avec sursis) ainsi que Neymar, déjà (2 matches ferme plus un avec sursis).