Football - Neymar s’insurge contre un carton donné à Paqueta

Paqueta (à gauche) face à Neymar, lors de la rencontre de dimanche dernier entre Lyon et le PSG.

Lorsque l’on regarde un match de football, on n’a de cesse de demander à voir du jeu. Mercredi, dans le match entre Troyes et Lyon (1-3), comptant pour la 7e journée de Ligue 1, Lucas Paqueta a prouvé qu’il était en grande forme et qu’il jouait beaucoup à l’instinct. Dans les arrêts de jeu, le coéquipier de Xherdan Shaqiri a tenté un geste technique pour effacer le défenseur Giulian Biancone.