Football: Neymar trouve que le foot devient ennuyeux. Et vous?

Après sa réalisation de la 88e minute, l’attaquant du PSG a célébré son but comme il le fait depuis le début de la saison: avec les pouces sur les tempes, les doigts qui bougent et la langue pendue. C’est sa manière à lui de répondre aux haters et notamment la presse brésilienne, toujours très critique à son égard.

«Manque de respect»

«Le football est de plus en plus ennuyeux! Je me prends un jaune pour une célébration, cela n’arrive qu’à moi ce genre de choses, mais je ne calcule pas», a-t-il réagi dans une vidéo sur son compte Instagram. Sur Twitter, «NJ» a été plus loin, parlant de «manque total de respect» de l’arbitre envers lui.

L’avis de Duluc

«Déjà que la VAR bouleverse notre expérience du stade et la manière que l’on peut avoir d’être heureux ou malheureux d’un but, si en plus il faut gérer les manifestations de joie, le foot va être triste. Non seulement on ne sait pas s’il faut être heureux avant le ralenti et s’il faut attendre trois minutes, alors si en plus tu n’as plus le droit de montrer que tu es heureux…»