Coronavirus : Nez Rouge annulé dans presque toute la Suisse

Il ne reste que quatre antennes de Nez Rouge à ne pas avoir encore annoncé ce qu’elles allaient faire cet hiver. Toutes les autres ont jeté l’éponge. La direction recommande «de ne pas prendre la route cette année».

Les sections qui décident de rouler malgré la pandémie du Covid-19 devront mettre en place des plans de protection en accord avec les directives cantonales et fédérales.

Les antennes du Valais, des Grisons, de Zurich et de la Suisse orientale devraient se prononcer début octobre, estime Christel Sommer, directrice opérationnelle de Nez Rouge Suisse, contactée par Keystone-ATS. Dans un communiqué interne diffusé mardi, dont Keystone-ATS a obtenu copie, la direction recommande à toutes les sections «de ne pas prendre la route cette année».

Celles qui décident de rouler malgré la pandémie du Covid-19 devront mettre en place des plans de protection en accord avec les directives cantonales et fédérales, précise Christel Sommer. La direction centrale souhaite toutefois que la campagne annuelle de sensibilisation soit menée sur internet et les réseaux sociaux, dans les restaurants, mais aussi à travers les communes et le bouche-à-oreille.