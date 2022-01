Romandie : Nez Rouge: bilan logiquement contrasté

Remise partiellement au goût du jour après un an de pause forcée, l’Opération Nez Rouge a permis de ramener près de 2500 personnes chez elle, durant les Fêtes. Beaucoup moins que d’habitude.

Un peu plus de 1200 bénévoles se sont mobilisés durant les fêtes, soit 2,5 fois moins qu’en année sans pandémie.

Pandémie oblige, le service de rapatriement à domicile, Nez Rouge, avait été supprimé, voici douze mois. Il a été remis au goût du jour pour les fêtes de fin d’année. L’offre n’a toutefois pas été aussi nationale que par le passé. Seules six sections se sont mobilisées, dont cinq romandes (Fribourg, Valais, Lausanne, Est vaudois et Nord vaudois). Une liste à laquelle on ajoutera le canton de Zurich pour être complet.