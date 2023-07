Football: N’Golo Kanté devient propriétaire d’un club en Belgique

On connaissait N’Golo Kanté le footballeur, voilà qu’il s’apprête à endosser un deuxième costume, celui de propriétaire de club. Du haut de ses 32 ans et alors que ses problèmes physiques à répétition suggèrent un déclin (il sort d’une saison où il a disputé seulement neuf matches toutes compétitions confondues), le milieu de terrain français semble se pencher gentiment vers son après-carrière. Comme Karim Benzema, il a cédé aux sirènes – lucratives – d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, tirant peut-être un trait sur le très haut niveau. En parallèle, il va découvrir le rôle de dirigeant.

Ce jeudi, le club belge du Royal Excelsior Virton – relégué de la deuxième à la troisième division ce printemps – a annoncé passer dans les mains du champion du monde 2018. Ce dernier prendra le relais de l’actuel propriétaire, Flavio Becca, à compter de ce samedi. «Poussé par sa passion du football, la volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg», indique le club dans un communiqué.