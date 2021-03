Ngozi à l’OMC, un coup de fouet pour l'organisation

Ngozi Okonjo Iweala est arrivée lundi au siège de l'Organisation mondiale du commerce, pour mieux connaître ses équipes et les représentants des pays membres, au premier jour d'un mandat historique à la tête d'une institution confrontée à d'énormes défis en pleine crise économique et sanitaire mondiale. «J'arrive dans l'une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête» , a lancé la Dr Ngozi, à son arrivée, tôt lundi matin à l'élégant siège de l'OMC, le long des berges du lac Léman. La première femme et première Africaine à diriger l'OMC a placé la journée sous le signe de l'écoute.