Organisation mondiale du commerce : Ngozi Okonjo-Iweala, première femme à la tête de l’OMC

En pleine crise, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a décidé de mettre son destin entre les mains de Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première Africaine à occuper ce poste.

Économiste chevronnée, Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, qui a été nommée lundi directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), est une des femmes les plus puissantes du Nigeria. En plus d’être la première femme à la tête de l’OMC, elle en est aussi la première dirigeante originaire d’Afrique.

«Une OMC forte est essentielle si nous voulons nous remettre pleinement et rapidement des ravages causés par la pandémie de Covid-19. (…) Notre organisation est confrontée à de nombreux défis mais en travaillant ensemble, nous pouvons collectivement rendre l’OMC plus forte, plus agile et mieux adaptée aux réalités d’aujourd’hui», a-t-elle plaidé peu après sa nomination.