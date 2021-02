Commerce : Ngozi Okonjo-Iweala veut faire souffler un vent nouveau sur l’OMC

Ngozi Okonjo-Iweala prendra les rênes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) le 1er mars, et espère apporter un nouveau souffle à une organisation affaiblie qui doit renouer avec l’objectif d’améliorer les niveaux de vie des populations et favoriser l’accès des pays pauvres aux vaccins contre le Covid-19.

Officiellement nommée lundi, elle prendra le 1er mars la tête d’une institution torpillée notamment par l’administration de Donald Trump, qui était ouvertement hostile à l’organisation et avait même bloqué le fonctionnement de l’organe de règlement des différends. En plein cœur de la tempête, son prédécesseur Roberto Azevedo avait démissionné un an avant la fin de son mandat.

Accès au vaccin des pays pauvres

Certains pays, à l’instar de l’Inde et de l’Afrique du Sud, demandent une exemption des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid pour les rendre plus accessibles et permettre un déploiement plus rapide. Mais la Dr Ngozi veut éviter une querelle entre les membres de l’OMC, et aborde le problème sous un autre angle.