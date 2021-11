Jeux vidéo : «NHL 22» se met à niveau graphiquement et confirme

Après avoir longtemps fait du surplace, la franchise de hockey se renouvelle enfin...sans révolutionner le genre.

On l’attendait depuis des années: le moteur Frostbite d’EA Sports fait enfin son entrée dans les patinoires. Testé sur PS5, «NHL 22» est beau et fluide, et les animations plus soignées. En outre, la DualSense apporte son lot de nouveautés par le biais du microphone et des gâchettes adaptatives, ce qui renforce le sentiment d’immersion.

Autre nouveauté: l’apparition des X-Factors, sortes d’aptitudes spéciales propres aux joueurs stars tels que McDavid, Crosby et consorts. Ces capacités sont surtout utiles dans le mode World of CHEL, pour personnaliser son joueur en choisissant les bonnes aptitudes à appliquer à son avatar. Plus la carrière avance, plus le nombre de X-Factors différents augmente.

En ce qui concerne le gameplay, la série fait aussi un bond en avant et devient ultraréaliste. Ceux qui préfèrent l’arcade ne sont pas oubliés, grâce aux nombreux modes plus «fun», tels que NHL Threes ou Ones Eliminator. «NHL 22» a de quoi régaler les fans de hockey sur glace avec sa nouvelle présentation et ses nombreux modes de jeux, sans oublier la présence de tous les clubs de National League. Difficile pour les amateurs de passer l’hiver sans craquer pour ce nouvel épisode.

PS4, PS5, One, Series X/S. EA Sports. Multi. Âge Pegi: 12 ans. ***