Test : «NHL 23» patine un peu en dépit de fondements solides

La jouabilité est meilleure et les tirs sur réception ne rentrent plus à chaque fois, grâce à des gardiens plus intelligents. On apprécie aussi le nouveau mouvement de la dernière chance, mais ça reste insuffisant pour se démarquer réellement de l’opus précédent. Côté suisse, rien de neuf. Les effectifs sont à jour, mais aucune nouvelle patinoire n’a été modélisée. Remporter une série de play-off de National League fera gagner la Coupe Stanley, ce qui n’aide vraiment pas à l’immersion. Dommage que ce genre de défaut facile à gommer persiste d’année en année.