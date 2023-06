Hockey sur glace: NHL Draft: un défenseur de Kloten à Montréal

Cinquième choix de la draft, l’Autrichien David Reinbacher est vu comme «le défenseur le plus prêt à jouer en NHL» par les scouts. Ses statistiques en National League ont plu aux Canadiens de Montréal. Vingt-deux points, trois buts et 19 assists en 46 matches disputés cette saison avec Kloten. Un club qu’il a rejoint très tôt, et avec qui il a notamment fait ses classes en M17, en M20 puis en Swiss League. Il a vécu la promotion de son équipe, puis y a réalisé une excellente saison au plus haut niveau.