Hockey sur glace: NHL: Josi marque, mais se trouve au bord de l’élimination

Roman Josi et Nashville sont au bord de l’élimination en NHL.

Roman Josi va-t-il être à disposition de Patrick Fischer dès le début du Championnat du monde, prévu du 13 au 29 mai à Helsinki et Tampere? Ce scénario semble de plus en plus probable d’un point de vue purement calendaire. Car le défenseur bernois, qui ne s’est pas encore exprimé sur une éventuelle participation au tournoi finlandais, est proche de la sortie en NHL.