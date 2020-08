Hockey sur glace

NHL: le champion en titre est en sursis

Les St. Louis Blues ont concédé une deuxième défaite consécutive face aux Vancouver Canucks. Ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Les Blues ont bien cru entrevoir une égalisation en menant 3 à 2 dans le dernier tiers-temps, mais Elias Pettersson a égalisé pour les Canucks, avant que le Canadien Bo Horvat ne porte le coup de grâce en prolongation, pour son deuxième but du soir.St. Louis s'en remettra-t-il? Réponse lundi pour une troisième rencontre brûlante.

Toujours à l'Ouest, Colorado, tête de série No 2, a enchaîné un deuxième succès de rang (3-2) contre Arizona. Calgary a battu Dallas 2-0 et pris l'avantage lors du troisième match de cette série (2-1).

La sensation à l'Est est venue de Montréal: le Canadien a infligé une correction 5-0 à Philadelphie pour égalisé à une victoire partout. Le Slovaque Tomas Tatar et le Finlandais Jesperi Kotkaniemi ont réussi un doublé chacun. Enfin, les New York Islanders (ont eux ajouté une deuxième victoire 5-2 aux dépens de Washington, pour qui Alex Ovechkin a marqué deux buts en vain. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a passé 12’58’’ sur la glace pour les Capitals.