Hockey sur glace - NHL: Roman Josi dépasse la barre des 50 points

Le capitaine des Predators, qui a disposé une nouvelle fois d’un temps de glace conséquent (29’43), compte désormais 51 points (13 buts, 38 assists) depuis le début de l’exercice. L’ancien joueur du CP Berne a désormais atteint ou dépassé la barre mythique des 50 unités en saison régulière à six reprises. Son record personnel date de 2019/2020 et se chiffrait à 65 points. À noter qu’il est le second Suisse – après Timo Meier – en moins de 24 heures à égaler ce chiffre symbolique.