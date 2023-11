NHL: Roman Josi et les Predators prennent l’eau

USA TODAY Sports via Reuters Con

Début de saison compliqué pour Nashville. Subissant dans la nuit de samedi à dimanche leur 3e défaite de rang, la franchise du Tennessee pointe à la dernière place de la Division Centrale. À la Bridgestone Arena, les Predators de Roman Josi ont été mangés 5-7 par les Coyottes de l’Arizona de Janis Moser. «Nous avons eu des lacunes et nous n’avons pas été assez attentifs aux détails, a concédé Andrew Brunette, le coach des Preds. Nous avons bien joué et nous nous sommes créé de bonnes chances de remporter le match. Mais lorsqu’on fait ces petites erreurs, il est compliqué de gagner dans cette ligue.»

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les coéquipiers de Josi, qui menaient 2-0 après moins de 8 minutes de jeu, puis 4-2 après 24 minutes. Mais les Predators ne sont pas en confiance et n’ont pas réussi à conserver leur avance. «Nous avons montré du caractère, a souligné l’entraîneur des Coyotes André Tourigny. Même si je ne suis pas pleinement satisfait de la manière dont nous avons joué.»

Si les Coyotes ont battu les Predators, le match dans le match entre les deux défenseurs bernois s’est soldé sur un match nul: Josi a comptabilisé deux mentions d’assistance, Moser a inscrit deux assists. Ils comptent désormais respectivement 10 et 7 points dans cette saison de NHL.

Un but pour Suter

Autres Suisses en uniforme, Nino Niederreiter et Kevin Fiala ne sont pas parvenus à inscrire leur 11e et 15e points de l’hiver et ont tous deux été confrontés à la défaite. Les Jets de Winnipeg se sont inclinés 2-3 face à Dallas, tandis que les Kings de Los Angeles ont perdu 2-4 face aux Flyers de Philadelphie.