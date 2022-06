Hockey sur glace: NHL: Roman Josi snobé par les journalistes

Le capitaine des Predators a pourtant réussi un championnat régulier extraordinaire avec Nashville, lui qui a inscrit 96 points en 80 apparitions. Cela n’a donc pas suffi pour être plébiscité par les journalistes spécialisés, bien que les votes aient été serrés. Roman Josi a ainsi récolté 1606 points, contre 1631 pour Cale Makar, mais il a été placé en première position plus souvent (98 fois contre 92).

L’international helvétique, pas présent avec l’équipe de Suisse au dernier championnat du monde en Finlande, peut se consoler avec une logique présence au sein du All Star Team de la saison. Celui qui attend un heureux événement figure dans la paire défensive aux côtés de Cale Makar. Igor Shesterkin (New York Rangers) défend les cages, alors que Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), Johnny Gaudreau (Calgary Flames) et Mitchell Marner (Toronto Maple Leafs) composent l’attaque.