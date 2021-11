13e rente et âge de la retraite : Ni de droite ni de gauche: le Conseil fédéral rejette les deux initiatives

Ni le projet de l’Union syndicale suisse ni celui des Jeunes PLR n’ont trouvé grâce aux yeux de l’Exécutif, qui préfère faire aboutir d’abord ses réformes.

Deux initiatives autour de l’AVS sont en cours de traitement à Berne. L’une, qui vient de la gauche et des syndicats, demande le paiement d’une 13e rente AVS chaque année . L’autre, des Jeunes PLR, veut coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie . Le Conseil fédéral a donné mercredi ses recommandations de vote: ça sera non pour les deux, provoquant la consternation tant à gauche qu’à droite.

Ne pas payer plus

«Le Conseil fédéral montre qu’il refuse de voir la réalité que vit la population en matière de retraites», a réagi l’Union syndicale suisse dans la foulée de la prise de position. «Seule l’initiative pour une 13 e rente AVS pose la question du niveau des rentes. Elle s’oppose aux projets de démantèlement, et trace une perspective d’amélioration», ajoute le syndicat.

Ne pas travailler plus

Lier l’âge de départ à la retraite à l’espérance de vie de la population? «Cela ne tient pas compte des données sociopolitiques et de la situation sur le marché du travail», rétorque le Conseil fédéral. «Un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse, car le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir s’adapter à la situation sociale, économique et démographique», lit-on dans le communiqué.