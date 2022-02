Votations du 13 février : Ni droits humains aux primates à Bâle, ni taxe sur les autos polluantes à Berne

Plusieurs votations avaient aussi lieu dans les cantons alémaniques. Petit tour d’horizon.

Berne: ville et campagne pas d’accord sur la taxe auto

Du côté du canton de Berne, on votait sur une réforme de l’imposition des véhicules. Le but était de taxer les véhicules non seulement en fonction de leur poids mais aussi en fonction de leurs émissions de CO₂ . La taxe globale aurait ainsi été augmentée, mais en contrepartie le projet prévoyait une baisse des impôts cantonaux sur les personnes physiques.

Le vote a été serré, mais le projet a été refusé à 53%, avec de grandes disparités entre les régions. Ainsi, le très urbain arrondissement de Berne-Mittelland (le plus peuplé) a dit oui à 57,7%. La Ville de Berne a même voté oui à 74,5% (Bienne à 61,5%), ce qui n’a pas suffi à compenser le net rejet des régions plus rurales. Le Jura bernois a dit non à 66,2%, tandis que l’arrondissement de Obersimmental-Saanen a dit non à 73,9%.