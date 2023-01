Retraites: Ni hausse de l’âge de départ ni 13e rente: le PLR et le PS sont froissés

Pour les premiers, ce sont les jeunes qui sont «oubliés». Pour les seconds, ce sont les retraités qui sont «abandonnés». Vendredi, le Parti libéral-radical et le Parti socialiste se sont lamentés des votes de la commission de la sécurité sociale du Conseil des États. Celle-ci rejette non seulement l’initiative des Jeunes PLR sur l’âge de départ à la retraite et celle soutenue par le PS pour une 13e rente AVS, mais, en plus, elle renonce à songer à leur opposer un contre-projet.