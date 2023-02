Suisse : Ni pluie ni neige en vue: cela risque d’être chaud pour les glaciers cet été

Il fait beau depuis plusieurs jours et le soleil n’est pas près de disparaître. En effet, un vaste anticyclone s’étirant des Açores jusqu’à l’Europe centrale influencera le temps en Suisse au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine. Il va amener de l’air sec et doux, quasi printanier, avec un mercure qui dépassera régulièrement la barre des 10 degrés en plaine l’après-midi, annonce mercredi MeteoNews. Les tendances pour la période allant du 15 au 20 février sont également plutôt sèches.

Enneigement largement inférieur à la moyenne

Ce redoux sera aussi particulièrement marqué en montagne. Ce qui va encore accentuer le manque de neige déjà très inquiétant constaté depuis plusieurs semaines. Et ce n’est pas l’or blanc tombé en janvier qui a réussi à combler les déficits. Ainsi, les valeurs d’enneigement dans le nord des Alpes varient actuellement entre 30% et 90% de la moyenne. Au sud, ce n’est régionalement que 30% de la quantité de neige habituelle qui est mesurée.

Ce manque de précipitations et de neige est inquiétant pour les glaciers. Déjà en 2022, jamais ils n’avaient perdu autant de masse et de longueur. Selon le réseau suisse de mesure des glaciers (GLAMOS), ils ont perdu plus de 6% de leur volume de glace l’année dernière en raison des vagues de chaleur estivales et du manque de pluies l’hiver précédent. «Il faut vivement espérer que de grandes quantités de neige fraîche tombent avant la fin du printemps afin d’éviter que le scénario de l’été dernier ne se répète», souligne ainsi MeteoNews.