Technologie : Niantic et Qualcomm s’allient dans la réalité augmentée

Du partenariat annoncé jeudi entre Niantic et Qualcomm naîtra le système de positionnement visuel Lightship VPS du créateur de «Pokémon Go» intégrant le système Snapdragon Spaces XR du géant des micropuces pour mobiles, dès 2023. La plateforme de développement de Snapdragon deviendra ainsi compatible avec le système de positionnement Lightship VPS basé sur la localisation et permettant de pousser plus avant l’intégration de la réalité augmentée (AR) dans le monde réel.

Niantic et Qualcomm travaillent également à la conception d’un modèle de casque de référence qui interagit avec l’environnement extérieur via la carte AR et 3D Lightship VPS, intégrant des informations et des mondes virtuels dans le monde physique. Un modèle de casque qui continuera d’évoluer grâce à de futurs partenaires, des fabricants de casques, afin d’en créer un modèle commercialisable plus rapidement et efficacement. Niantic planche aussi sur la compatibilité de Lightship VPS pour le web, avec une technologie avant-gardiste connectant le réel au numérique, et transformant des lieux communs en destinations expérientielles depuis un navigateur Internet.