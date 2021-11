Métavers : Niantic paré pour relier monde réel et virtuel

La firme à l’origine du jeu «Pokémon GO» a reçu un investissement de 300 millions de dollars pour bâtir son «métavers du monde réel».

«Nous construisons un avenir où le monde réel est superposé à des créations, des divertissements et des informations numériques, le rendant plus magique, plus amusant et plus instructif», a expliqué John Hanke, cofondateur et patron de Niantic. «Cela nécessitera un investissement important en termes de talent, de technologie et d’imagination, et nous sommes ravis que Coatue fasse ce voyage avec nous».