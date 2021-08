«Pokémon Go» : Niantic s’offre une app pour créer une carte 3D du monde

Le développeur du jeu en réalité augmentée «Pokémon Go» a racheté l’app de cartographie 3D Scaniverse, qui devient désormais totalement gratuite.

En 5 ans, «Pokémon Go» a rapporté plus de 5 milliards de dollars à Niantic.

Niantic, société de développement derrière le célèbre jeu mobile en réalité augmentée «Pokémon Go», «Harry Potter: Wizards Unite» ou encore «Ingress», poursuit son objectif de créer une carte 3D intelligente du monde. Après le rachat début 2020 de la start-up 6D.ai, la firme vient en effet d’acquérir une autre entreprise spécialisée dans la cartographie 3D, Scaniverse dans le but de proposer des expériences de réalité augmentée toujours plus immersives dans ses jeux et les prochains à venir.