Amérique latine: Nicaragua: Daniel Ortega qualifie l’Eglise catholique de «dictature»

Amérique latine : Nicaragua: Daniel Ortega qualifie l’Église catholique de «dictature»

Le pape François a insisté le 15 septembre sur la nécessité de «ne jamais arrêter le dialogue» avec le Nicaragua, où les tensions croissent entre l’État et l’Église catholique. «Il y a un dialogue. On a parlé avec le gouvernement. Il y a un dialogue. Ça ne veut pas dire que l’on approuve tout ce que fait le gouvernement. Ou que l’on désapprouve tout», a dit le pape argentin.

En mars, le Nicaragua avait expulsé l’ambassadeur du Vatican. Et en août, Mgr Rolando Alvarez, critique du régime, a été arrêté et «assigné à résidence», selon la police qui a invoqué des activités «déstabilisantes et provocatrices» de l’évêque.