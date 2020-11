Amérique latine : Nicaragua: lourd bilan après le passage de deux ouragans

Eta et Iota ont touché la moitié de la population du Nicaragua et provoqué de graves destructions. Le pays a besoin d’une aide humanitaire d’urgence.

Les ouragans Eta et Iota, qui ont dévasté les régions du nord-est du Nicaragua, ont touché plus de trois millions de personnes, soit la moitié de la population totale du pays, et provoqué des dommages estimés à 742 millions de dollars (675,92 millions de francs), a indiqué mardi le gouvernement de Managua.