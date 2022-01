Football : Nice boute Messi et le PSG hors de la Coupe de France

Les Aiglons se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe en dominant le tenant du titre aux tirs au but (0-0; 5-6 tab). Le Vaudois Jordan Lotomba était titulaire.

Messi décevant

Avec le No 10 de Neymar

En l'absence de Neymar, No 10 habituel, et dans l'impossibilité d'arborer le No 30 qu'il a choisi à son arrivée dans la capitale cet été, Messi a donc pu se voir attribuer le flocage qui a fait sa légende avec le FC Barcelone. Mais les sensations ne sont pas revenues par magie, malgré une seconde période plus tranchante.