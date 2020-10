Jordan Lotomba (gauche) et l’OGC Nice ont souffert face au Bayer Leverkusen.

A Glasgow, après une qualification obtenue dans la douleur, l’AC Milan n’a pas eu besoin que son capitaine Zlatan Ibrahimovic force son talent pour prendre la mesure du Celtic d’Albian Ajeti, titulaire et remplacé à la 77e minute. Les hommes de Stefano Pioli ont battu 3-1 le club écossais éliminé de la Ligue des Champions au tour préliminaire, grâce aux buts de Krunic (14e), Brahim Diaz (42e) et Hauge (90e), malgré le goal d’Elyounoussi en seconde période (76e).

Milan et Lille, qui s’affronteront les 5 et 26 novembre, se partagent pour l’heure la tête du groupe H. Jeudi, les Français se sont imposés 4 à 1 sur la pelouse du Slavia Prague.

Les Spurs assurent

Les Spurs de Tottenham ont de leur côté assuré 3 à 0 contre les Autrichiens de Linz: buts de Moura à la 18e, Andrade contre son camp à la 27e et Son (84e). «Nous jouons pour gagner», avait prévenu l’entraîneur des Spurs José Mourinho en conférence de presse avant cette 1ere journée.

Favori à la victoire finale, Arsenal ( sans Granit Xhaka, ménagé) s’est est bien sorti contre le Rapid Vienne (2-1), David Luiz et Aubameyang marquant à la 70e et 74e minute, pour la victoire des Anglais malgré un premier but viennois signé Fountas à la 51e.