France : Nice intègre la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco

La ville du sud de la France a été retenue mardi pour son architecture, ses paysages et son urbanisme riches de plus de deux siècles d’histoire.

«L’histoire de Nice, à la fois enracinée et ouverte, méditerranéenne et alpine, européenne et cosmopolite, a produit une architecture et un paysage uniques, un modèle pour un grand nombre d’autres villes du monde», s’est félicité le maire Christian Estrosi.