Football : Nice ramène Marseille sur terre

Après plus de trois mois d’invincibilité en Ligue 1, l’OM a été battu dimanche par Nice (3-1). Il est ainsi brutalement redescendu sur terre à trois jours de la réception du Paris SG en Coupe.

Le Niçois Gaetan Laborde a inscrit le 2 e but face à Marseille dimanche soir.

La dernière défaite marseillaise en championnat remontait à la 12e journée et à la réception de Lens le 22 octobre. Huit jours plus tard, Tottenham était aussi venu s’imposer au Vélodrome, puis Marseille avait enchaîné les résultats positifs avec neuf victoires et un match nul toutes compétitions confondues.