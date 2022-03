Football : Nice souffre et se contente d'un point à Montpellier

Malmenés par Montpellier (0-0), les Niçois ont laissé échapper deux points et ratent l’occasion de prendre le large sur Marseille, 3e, à une semaine d’un déplacement capital au Vélodrome.

Mario Lemina (à gauche) et ses coéquipiers ont souffert face au Montpellier de Joris Chotard.

Nice, réduit à 10 pendant une heure, a longtemps subi à Montpellier mais a fini par obtenir un nul (0-0) qui préserve sa deuxième place de Ligue 1, samedi lors de la 28e journée. Les Niçois, avec Jordan Lotomba titulaire et qui a disputé l’intégralité de la rencontre, ont ramé à contre-courant après l'exclusion sévère de leur capitaine Dante (35e), qui a provoqué un penalty. Mais Téji Savanier a raté sa panenka et le Gym a défendu avec acharnement sous la pluie, se contentant du point du nul. À une semaine d'un rendez-vous très attendu au stade Vélodrome, l'équipe de Christophe Galtier (50 points) pourrait voir revenir à hauteur Marseille (47 points), en déplacement à Brest dimanche soir.

Mais si ce nul est un moindre mal pour Nice, il freine la bonne dynamique de l'équipe azuréenne, qualifiée pour la finale de la Coupe de France et victorieuse du PSG le week-end dernier en L1 (1-0). Balayés à Lyon (0-2), il y a un mois, poussifs à Strasbourg (0-0), les Aiglons peinent désormais à l'extérieur où ils avaient étalé jusque-là un savoir-faire impressionnant.

Des Aiglons aux ailes coupées

Souverain dans l'entrejeu, le MHSC a notamment maîtrisé la première période, mais a singulièrement manqué de réalisme. Ainsi, à la 37e minute, Savanier a raté son penalty, sifflé à la suite de la faute du capitaine Dante. Ensuite, Montpellier a mis en difficulté la meilleure défense de Ligue 1 par l'intermédiaire du jeune attaquant Elye Wahi, auteur deux frappes au ras du poteau (5e, 9e), et véritable poison. Et Savanier a trouvé à deux reprises le défenseur central Estève, à la reprise stoppée par Benitez, (14e) et le milieu de terrain Florent Mollet, dont la reprise de la tête à effleuré le poteau.