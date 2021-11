Nicholas Hoult est nul en français

Le but de l’auteur et créateur, Tony McNamara, est avant tout de faire rire. Le contexte de l’époque des tsars est un prétexte pour un enchaînement de situations comiques. Moi, j’adore l’idée de rester très sérieux pour déclencher le rire.

Mes tenues sont belles et drôles à la fois. Cela aide énormément à renforcer l’aspect comique du personnage. Catherine est enceinte dans la deuxième saison et Pierre organise une fête avec énormément de costumes roses, bleus, jaunes. Là aussi, nous prenons des libertés avec la réalité de cette époque.

Je suis aussi nul en français que celui que j’incarne. Chaque fois que j’essaie de dire une phrase en français, on se demande dans quelle langue je m’exprime (rire). Je n’ai pas trop eu à me forcer pour avoir l’air ridicule dans la série.

Comme tous les jeunes papas, je désire être le plus souvent possible à la maison et emmener ma famille si je dois me déplacer. Mon quotidien est loin de ce qu’on peut imaginer. Je préfère ranger la maison et cuisiner que faire la fête.