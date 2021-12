Formule 1 : Nicholas Latifi récompensé à vie par Red Bull?

En guise de remerciement pour avoir - involontairement - offert le titre mondial à Max Verstappen, le pilote canadien de l’écurie Williams pourrait recevoir du Red Bull à vie.

Au 53e tour, le Néerlandais comptait 12 secondes de retard sur son rival, Lewis Hamilton. Ce dernier fonçait vers la victoire quand l’accident de Latifi est survenu, entraînant l’intervention de la voiture de sécurité. Verstappen en a profité pour chausser des pneus neufs et recoller à Hamilton. Lorsque la course a finalement repris, à l’entame de l’ultime tour, il n’a fait qu’une bouchée du Britannique, resté en pneus usés.

Seul un scénario pareil pouvait bouleverser l’issue de la course et offrir au pilote Red Bull sa première couronne. Le patron de l’écurie, Christian Horner, en avait bien conscience. «Nous avions besoin d’un geste des dieux de la course dans les 10 derniers tours», a-t-il remercié au micro de Channel 4.