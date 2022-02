Formule 1 : Nicholas Latifi s’est entouré de gardes du corps après le sacre de Verstappen

Arbitre involontaire de la lutte pour le titre mondial entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors de la dernière course de la saison, le pilote canadien révèle avoir craint pour sa sécurité.

Le pilote canadien de F1 Nicholas Latifi a révélé qu’il avait utilisé des gardes du corps après son rôle involontaire dans le dénouement du Grand Prix de F1 d'Abou Dhabi l'an dernier, qui a vu le Néerlandais Max Verstappen couronné champion du monde aux dépens du Britannique Lewis Hamilton à l'issue d'une course au résultat controversé.

C'est la sortie de piste de Latifi sur une Williams qui a provoqué l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers tours de la course. Cela a permis, à la suite de décisions du directeur de course Michael Masi, à Verstappen sur sa Red Bull de coiffer sur le poteau Lewis Hamilton (Mercedes) et de s'emparer de sa première couronne mondiale.