Tennis : Nick Bollettieri est décédé

«Tu étais un rêveur et une personne d’action, un pionnier de notre sport, un personnage unique. Tu vas me manquer à l’Académie, dans nos discussions sur le tennis, ton bronzage va me manquer, tes dents blanches et ta graisse, je ne te verrai plus faire du tai chi, nos parties de golf vont me manquer, te voir essayer de tricher va me manquer (...) et t’entendre développer tous tes projets, même à 91 ans, va me manquer. Encore merci pour tout», ajoute celui qui fut No 2 mondial au sommet de sa carrière.