États-Unis : Nick Cannon bientôt papa pour la 11e fois

Nick Cannon accélère le rythme. En un mois et demi, l’animateur américain de 42 ans a accueilli deux enfants (son 9e et son 10e) et il vient d’annoncer qu’un autre était en route. Il ne mentait donc pas en juin 2022 quand, alors père de sept enfants, il assurait que sa famille allait encore s’agrandir dans les mois suivants.