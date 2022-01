Confidences : Nick Cannon n’est pas sûr de lui au lit

Complexé par son corps, l’artiste américain de 41 ans est loin de se prendre pour un étalon lors de ses ébats.

S’il assure sur scène en tant que rappeur ou sur les plateaux de télévision, dans son rôle d’animateur, Nick Cannon perd tous ses moyens dans sa chambre à coucher. Dans un épisode de son talk-show, l’ex-mari de Mariah Carey a parlé de ses insécurités avec ses invités, le Dr Ish Major et les comédiens Chris DeStefano et Rip Micheals.

L’Américain de 41, qui a récemment perdu son bébé, leur ainsi avoué qu’il se sentait très mal à l’aise quand il se retrouve au lit avec une femme. «Je ne me sens pas sûr de moi quand il s’agit de partager une intimité. J’ai été maigre toute ma vie. Du coup, je n’ai jamais aimé être complètement nu. Je me cache sous les couvertures», a-t-il confié, avant de préciser qu’il portait toujours «le même genre de vêtements et de chaussettes» durant ses relations sexuelles. Cependant, Nick n’en fait pas tout un problème pour autant. «Je suis certain que les femmes ne remarquent pas ce genre de choses, a-t-il expliqué. Parce que lorsque l’on fait l’amour, c’est là que l’on se sent le plus vulnérable.»