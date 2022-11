Décès d’Aaron Carter : Nick Carter fond en larmes sur scène

Le dimanche 6 novembre 2022, Nick Carter n’a pu retenir son émotion sur la scène de l’O2 à Londres en pensant à son frère, Aaron retrouvé mort la veille dans sa baignoire . Le chanteur de 42 ans a craqué et n’a pas pu terminer son interprétation de «Show Me the Meaning of Being Lonely» («Montre-moi le sens de la solitude», en français), tube des Backstreet Boys.