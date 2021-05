«I Promised Myself» : Ex-protégé de Madonna, Nick Kamen s’est éteint

L’ex-top model et chanteur britannique est décédé à l’âge de 59 ans.

Son titre «Each Time You Break My Heart» avait cartonné dans les charts, en 1987. Il avait ensuite sorti un deuxième tube, «I Promised Myself», en 1990. Après quatre albums, dont le dernier date de 1992, Nick avait abandonné sa carrière dans le showbiz.

Touché par sa disparition, Boy George, qui était l’un de ses amis, a exprimé sa peine sur Instagram. «Repose en paix, Nick Kamen, l’homme le plus beau et le plus doux au monde», a écrit le chanteur anglais de 59 ans, en légende d’une photo où ils posent ensemble.