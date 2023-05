Nick Kyrgios a aidé la police à arrêter un voleur de Tesla

Mis au courant, Nick Kyrgios, jugé au début 2023 pour l’agression de son ex-compagne, est entré en contact avec les forces de l’ordre et les a aidées à suivre les déplacements du véhicule. Plus fort encore, le sportif australien de 28 ans a, à distance, bridé la vitesse de sa voiture à 80 km/h. La police a interpellé le malfrat une demi-heure après son larcin. Menaçant et refusant de se laisser passer les menottes, il a été maîtrisé avec l’aide d’un taser, indique ABC News.