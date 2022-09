US Open : Nick Kyrgios: «Je me sens comme une merde»

Ayant éliminé le tenant du titre et No 1 mondial Daniil Medvedev en 8e de finale, il considère sa défaite en quarts comme d’autant plus «douloureuse». «Je me sens comme une merde. J’ai l’impression d’avoir laissé tomber tellement de monde. Je pense que je dois jouer à Tokyo (un tournoi ATP prévu le mois prochain). Mais je considère que ces quatre tournois du Grand Chelem sont les seuls qui compteront. Alors il faut tout recommencer, je dois attendre l’Open d’Australie. Je suis détruit», a-t-il affirmé.