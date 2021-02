Dès le premier jeu de son rendez-vous du 3e tour avec Dominic Thiem, Nick Kyrgios a pris le service de l’Autrichien et a harangué la foule. Décidé à offrir un show d’exception, il a confirmé son break après un service à la cuillère et une tentative – ratée – de demi-volée entre les jambes. Intraitable derrière sa première balle – il n’a fait face à aucune balle de break pendant deux sets –, l’Australien a conclu le deuxième sur un nouveau… service à la cuillère.

La bulle de Thiem

Car Dominic Thiem n’est pas No 3 mondial pour rien. Dans sa bulle, l’Autrichien n’a ensuite plus rien raté – six fautes directes lors des trois derniers sets (!) – et a profité, aussi, du relâchement de Nick Kyrgios qui venait de pratiquer un tennis en lévitation pendant près d’1h30. Émoussé par son thriller du tour précédent, l’Aussie, imprévisible au point de tenter une demi-volée entre les jambes après avoir sauvé une balle de set, n’a jamais pu, su, inverser la tendance.